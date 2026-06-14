Кэррик готов принять Рэшфорда назад в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик готов принять нападающего Маркуса Рэшфорда назад в свою команду.

Уже завтра, 15 июня, истекает срок, чтобы "Барселона" могла воспользоваться своей опцией по выкупу Рэшфорда за 26 миллионов фунтов после сезона аренды.



"Барселона" не готова так потратиться, особенно после приобретения Энтони Гордона у "Ньюкасла", поэтому судьба Рэшфорда вновь окажется в руках "Юнайтед", где у Маркуса есть контракт до 2028 года.



"Юнайтед" не собирается идти на уступки в переговорах с "Барселоной" и верит, что без проблем найдет другого покупателя на Рэшфорда, но Кэррик открыт к идее дать Маркусу второй шанс в родном клубе.



Как сообщает The Sun, Кэррик находится в регулярном контакте с Рэшфордом, а лидеры раздевалки "Юнайтед" позитивно отреагировали на идею вернуть 28-летнего англичанина.