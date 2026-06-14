"Юнайтед" — один из трех претендентов на Базуману Траоре

"Манчестер Юнайтед" является одним из трех клубов Премьер-Лиги, проявляющих интерес к вингеру немецкого "Хоффенхайма" Базумане Траоре.

Траоре ярко провел этот сезон, забив пять голов и отдав девять результативных передач за "Хоффенхайм" в 30 матчах Бундеслиги.



По информации Bild, своей игрой 20-летний ивуариец привлек внимание "Юнайтед", однако конкуренцию "красным дьяволам" готовы составить "Ньюкасл" и "Брентфорд".



Траоре имеет контракт до 2029 года без пункта о выкупе, поэтому только сумма порядка 35 миллионов фунтов заставит "Хоффенхайм" отпустить свою восходящую звезду этим летом.