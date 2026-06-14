Осула станет основным нападающим "Ньюкасла"

"Ньюкасл" собирается сделать Уильяма Осулу своим основным нападающим в следующем сезоне.

Попрощавшись с Александером Исаком прошлым летом, "Ньюкасл" приобрел на его место Ника Вольтемаде из "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов.



Однако Вольтемаде весьма невыразительно провел вторую половину сезона, вдобавок часто играл в глубине поля, нежели в нападении.



Как сообщает i Sport, в данный момент в иерархии нападающих "Ньюкасла" Осула находится впереди Вольтемаде и Йоана Висса, который, как и Ник, прибыл на "Сент-Джеймс Парк" только прошлым летом.



Более того, в "Ньюкасле" настолько разочарованы Висса, который обошелся "сорокам" в 55 млн. фунтов, что готовы выслушать предложения насчет него.



В то же время Осула сильно завершил этот сезон. В концовке 22-летний датчанин забил шесть голов при семи выходах в стартовом составе.