Осула станет основным нападающим "Ньюкасла"

Уильям Осула "Ньюкасл" собирается сделать Уильяма Осулу своим основным нападающим в следующем сезоне.

Попрощавшись с Александером Исаком прошлым летом, "Ньюкасл" приобрел на его место Ника Вольтемаде из "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов.

Однако Вольтемаде весьма невыразительно провел вторую половину сезона, вдобавок часто играл в глубине поля, нежели в нападении.

Как сообщает i Sport, в данный момент в иерархии нападающих "Ньюкасла" Осула находится впереди Вольтемаде и Йоана Висса, который, как и Ник, прибыл на "Сент-Джеймс Парк" только прошлым летом.

Более того, в "Ньюкасле" настолько разочарованы Висса, который обошелся "сорокам" в 55 млн. фунтов, что готовы выслушать предложения насчет него.

В то же время Осула сильно завершил этот сезон. В концовке 22-летний датчанин забил шесть голов при семи выходах в стартовом составе.





Метки Ньюкасл, Осула

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2026 11:00

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