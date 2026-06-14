Барколя сказал ПСЖ, что хочет уйти

Нападающий французского ПСЖ Брадли Барколя, которого хотят видеть в Премьер-Лиге, сообщил своему клубу о желании уйти из клуба этим летом.

В этом сезоне Барколя отметился 21 появлением с первых минут в Лиге 1 и не попал в стартовый состав ПСЖ на финал Лиги Чемпионов против "Арсенала".



Роль запасного или игрока ротации не устраивает Барколя, поэтому теперь 23-летний француз собирается уйти и уже уведомил об этом ПСЖ, утверждает talkSPORT.



Серьезный интерес к оцениваемому в 60 миллионов фунтов Барколя проявляет "Арсенал". Также Брадли, наряду с Яном Диоманде из "РБ Лейпциг", находится на радаре у "Ливерпуля".



ПСЖ не хочет продавать Барколя, но у того остается только два года по контракту. Если победители Лиги Чемпионов подпишут нового вингера, это откроет дверь перед Брадли.