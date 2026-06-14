Барколя сказал ПСЖ, что хочет уйти
Нападающий французского ПСЖ Брадли Барколя, которого хотят видеть в Премьер-Лиге, сообщил своему клубу о желании уйти из клуба этим летом.
В этом сезоне Барколя отметился 21 появлением с первых минут в Лиге 1 и не попал в стартовый состав ПСЖ на финал Лиги Чемпионов против "Арсенала".
Роль запасного или игрока ротации не устраивает Барколя, поэтому теперь 23-летний француз собирается уйти и уже уведомил об этом ПСЖ, утверждает talkSPORT.
Серьезный интерес к оцениваемому в 60 миллионов фунтов Барколя проявляет "Арсенал". Также Брадли, наряду с Яном Диоманде из "РБ Лейпциг", находится на радаре у "Ливерпуля".
ПСЖ не хочет продавать Барколя, но у того остается только два года по контракту. Если победители Лиги Чемпионов подпишут нового вингера, это откроет дверь перед Брадли.
14.06.2026 09:00
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