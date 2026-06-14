Аморим стал ведущим кандидатом "Милана"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим близок к возвращению в футбол, став ведущим кандидатом на вакансию в итальянском "Милане".

Заняв только пятое место в Серии А и не попав в Лигу Чемпионов, "Милан" уволил Массимилиано Аллегри и принялся искать нового рулевого.



Некоторой время с работой в "Милане" связывали Оливера Гласнера, который покидает "Кристал Пэлас", однако ESPN утверждает, что теперь "россонери" сосредоточились на Амориме.



Аморим провел 14 мучительных месяцев в "Юнайтед", прежде чем был уволен в январе. После расставания с Рубеном "красные дьяволы" резко ускорились и смогли финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге.



Добавим, в последнее время также ходили слухи об интересе к Амориму со стороны "Фулхэма", но "дачники", судя по всему, делают свой выбор в пользу Альваро Арбелоа.