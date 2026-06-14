Валенсия хочет помогать Кэррику

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия заявил, что хочет получить место в штабе главного тренера "красных дьяволов" Майкла Кэррика.

Валенсия выступал за "Юнайтед" с 2009 по 2019 год, поиграв бок о бок с Кэрриком, который недавно был утвержден главным тренером "дьяволов" на постоянной основе.



Валенсия повесил бутсы на гвоздь в 2021 году, сыграв почти 500 матчей за карьеру, и Антонио хотел бы чем-нибудь помочь своему бывшему клубу.



"Я отправил ему сообщение, пожелав успеха. Кэррик – тот, кого я очень уважаю и за кого очень переживаю. Я пожелал ему успеха в качестве тренера, и я думаю, у него неплохо получилось".



"Его дела пошли в гору, и меня радует, что в следующем сезоне он снова будет на тренерской скамейке".



"Да, я бы хотел вернуться. "Манчестер Юнайтед" — это клуб, который дал мне столь многое".



"Моя семья была очень счастлива там. Я бы согласился поработать на "Манчестер Юнайтед" в любой роли, чисто из своей страсти. Я очень люблю этот клуб. Думаю, они все делают хорошо".



"Но если бы они позвонили мне, я бы примчался", — цитирует Валенсию Daily Mirror.