Сборная Англии вернула большую часть украденного инвентаря

Сборной Англии удалось вернуть большую часть украденного тренировочного инвентаря.

Проведя тренировочный сбор в жаркой Флориде, накануне сборная Англии прилетела в Канзас-Сити, где тренировочный комплекс Swope Soccer Village станет базой для команды Томаса Тухеля на время Чемпионата Мира.



Прибыв на место, англичане обнаружили, что отправленный автотранспортом инвентарь для тренировок, включая бутсы и игровые мячи, был почти полностью украден.



По информации BBC, при содействии местной полиции англичанам удалось оперативно вернуть большую часть украденного. Также были произведены два ареста, но расследование продолжается.



Источник подчеркивает, что среди украденных вещей не было ничего критически важного для проведения матчей.



Добавим, подопечные Тухеля стартуют на ЧМ-2026 матчем против Хорватии в ближайшую среду.