"Арсенал" активизировал интерес к Буадди
"Арсенал" активизировал свой интерес к полузащитнику французского "Лилля" Аюбу Буадди.
Как сообщает Sky Sport Switzerland, "Арсенал" уже несколько месяцев работает над трансфером Буадди, поддерживая регулярный контакт с лагерем Аюба.
Буадди также активно интересуется ПСЖ, поэтому "Арсенал" активизировал свои усилия и пытается отговорить 18-летнего игрока сборной Марокко от мыслей о Париже.
"Лилль" открыт к расставанию с Буадди, но только за 70 миллионов евро (60 млн. фунтов).
Источник добавляет, что "Арсенал" находится в прекрасных отношениях с президентом "Лилля" Оливье Летангом. Этот фактор, а также нежелание "Лилля" усиливать конкурента по Лиге 1 могут помочь "канонирам" заполучить Буадди.
13.06.2026 20:00
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Из Лилля купили несколько лет назад хлам за 70 млн, видимо Арсеналу одного раза мало.
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