"Арсенал" активизировал интерес к Буадди

"Арсенал" активизировал свой интерес к полузащитнику французского "Лилля" Аюбу Буадди.

Как сообщает Sky Sport Switzerland, "Арсенал" уже несколько месяцев работает над трансфером Буадди, поддерживая регулярный контакт с лагерем Аюба.



Буадди также активно интересуется ПСЖ, поэтому "Арсенал" активизировал свои усилия и пытается отговорить 18-летнего игрока сборной Марокко от мыслей о Париже.



"Лилль" открыт к расставанию с Буадди, но только за 70 миллионов евро (60 млн. фунтов).



Источник добавляет, что "Арсенал" находится в прекрасных отношениях с президентом "Лилля" Оливье Летангом. Этот фактор, а также нежелание "Лилля" усиливать конкурента по Лиге 1 могут помочь "канонирам" заполучить Буадди.