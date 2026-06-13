"Арсенал" активизировал интерес к Буадди

Аюб Буадди "Арсенал" активизировал свой интерес к полузащитнику французского "Лилля" Аюбу Буадди.

Как сообщает Sky Sport Switzerland, "Арсенал" уже несколько месяцев работает над трансфером Буадди, поддерживая регулярный контакт с лагерем Аюба.

Буадди также активно интересуется ПСЖ, поэтому "Арсенал" активизировал свои усилия и пытается отговорить 18-летнего игрока сборной Марокко от мыслей о Париже.

"Лилль" открыт к расставанию с Буадди, но только за 70 миллионов евро (60 млн. фунтов).

Источник добавляет, что "Арсенал" находится в прекрасных отношениях с президентом "Лилля" Оливье Летангом. Этот фактор, а также нежелание "Лилля" усиливать конкурента по Лиге 1 могут помочь "канонирам" заполучить Буадди.





Метки Арсенал, Буадди, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2026 20:00

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  1. hunter022 13.06.2026 20:11 # hunter022
    Из Лилля купили несколько лет назад хлам за 70 млн, видимо Арсеналу одного раза мало.

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