Куанса назвал уход из "Ливерпуля" "лучшей вещью"

Защитник леверкузенского "Байера" Джарелл Куанса заявил, что уход из "Ливерпуля" был "лучшей вещью" для его карьеры.

Желание играть регулярно заставило Куансу покинуть родной "Ливерпуль" прошлым летом и отправиться в "Байер".



В Леверкузене Куанса обрел желаемое и своей игрой в этом сезоне заслужил место в заявке сборной Англии на ЧМ-2026. По словам 23-летнего защитника, он всегда был уверен, что поступает правильно.



"Честно говоря, прошлым летом я принял действительно тяжелое решение — уйти из своего родного клуба. Клуба, в котором я находился всю свою жизнь".



"Но я просто знал, что это было лучшей вещью для моей карьеры, потому что я смогу играть каждую неделю".



"Люди, которые знают меня, знают, что я верю в себя, несмотря ни на что, и я чувствую, что способен играть на высочайшем уровне. Это я и хотел показать в этом сезоне".



"Быть вознагражденным вызовом на Чемпионат Мира — это абсолютная честь, и это стало возможно исключительно благодаря той упорной работе, которую я проделал за последние 12 месяцев".



"Я чувствую, что становлюсь лучше с каждым сыгранным матчем. Я все еще молод, и я знаю, что со мной все будет в порядке, если я продолжу упорно трудиться".



"Мне просто важно придерживаться тех вещей, которые я знаю, и продолжать стремиться к целям, которые я поставил перед собой. Надеюсь, я достигну всего, чего хочу", — цитирует Куансу ESPN.