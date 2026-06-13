Ван Хекке определится со своим будущим после ЧМ-2026

Защитник "Брайтона" Ян Пол Ван Хекке заявил, что его будущее прояснится после Чемпионата Мира.

К настоящему моменту "Брайтон" отклонил уже два предложения "Тоттенхэма" по Ван Хекке, который, по слухам, был оценен в 70 миллионов фунтов.



Предполагается, что сам Ван Хекке хочет перейти в "Тоттенхэм", где он смог бы воссоединиться с бывшим тренером "Брайтона" Роберто Де Дзерби, но сейчас 26-летний защитник думает только о стартовом для голландской сборной матче на Чемпионате Мира против Японии.



"Во-первых, я просто хочу сосредоточиться на матче голландской сборной в воскресенье. Это очень важный матч для нас, для меня. Так что именно на этом был мой фокус до сих пор. Конечно, ситуация развивается, и мне это известно. Но это не на сейчас, это больше на время после Чемпионата Мира. Тогда я и посмотрю, где буду играть".



"Я уже говорил, что хотел бы получить ясность для себя до Чемпионата Мира. И она у меня есть на сейчас: я просто хочу сыграть на Чемпионате Мира как можно лучше".



"Дальнейшая ясность, наверное, появится после Чемпионата Мира. Когда я сделаю этот шаг, ясно будет всем", — цитирует Ван Хекке Daily Mirror.