"Ньюкасл" близок к покупке Виктора Муньоса

"Ньюкасл" близок к приобретению вингера испанской "Осасуны" Виктора Муньоса.

И хотя контракт Муньоса с "Осасуной" предусматривает отступные в 40 миллионов евро (34.5 млн. фунтов), "Ньюкасл" убедил испанскую сторону пойти на уступки.



AS ожидает, что компенсация за Муньоса составит 30 млн. евро (25.9 млн. фунтов) плюс бонусы, причем половина этой суммы достанется "Реалу" как бывшему клубу Виктора.



"Реал" этот расклад полностью устраивает, поэтому клуб из Мадрида решил не пользоваться своей опцией по обратному выкупу 22-летнего игрока.



Муньос, который в данный момент готовится со сборной Испании к старту на Чемпионате Мира, поможет "Ньюкаслу" справиться с потерей проданного в "Барселону" Энтони Гордона.



В этом сезоне Ла Лиги Муньос забил шесть голов и отдал две результативные передачи за "Осасуну", которая финишировала на четвертом с конца месте.