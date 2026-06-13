Чешский миллиардер Даниэль Кретинский увеличит свою долю в "Вест Хэме", благодаря чему станет крупнейшим акционером лондонского клуба.

Слухи о том, что Кретинский может докупить акции "Вест Хэма", появились сразу после того, как на прошлой неделе Дэвид Салливан покинул пост президента и вышел из совета директоров клуба.



Как стало известно The Times, Кретинский действительно увеличивает свою долю в вылетевшем из Премьер-Лиги клубе, но пока не за счет акций Салливана.



Кретинский согласовал покупку акций Ванессы Голд, вдовы Дэвида Голда, и теперь доля Даниэля вырастет с 27% до 43%, превзойдя Салливана с его 38.8%.



Эта сделка, условия которой не разглашаются, сигнализирует о намерении Кретинского стать единоличным хозяином "Вест Хэма".