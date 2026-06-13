Алиссон: "Пропуск матчей "Ливерпуля" был частью плана"
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признался, что намеренно пропускал матчи своего клуба в концовке сезона, чтобы поберечь себя к Чемпионату Мира.
Этот сезон оказался омрачен для Алиссона проблемами со здоровьем. 33-летний голкипер сыграл лишь один матч за "Ливерпуль" в течение двух заключительных месяцев кампании.
Алиссон признается, что мог принести больше пользы "Ливерпулю" в борьбе за путевку в Лигу Чемпионов, но решил поставить интересы сборной Бразилии выше.
"Я на 100 процентов в порядке. Пропуск матчей "Ливерпуля" был частью плана, чтобы я был уверен в своей готовности к Чемпионату Мира", — приводит слова Алиссона Liverpool Echo.
13.06.2026 14:00
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