Алиссон: "Пропуск матчей "Ливерпуля" был частью плана"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признался, что намеренно пропускал матчи своего клуба в концовке сезона, чтобы поберечь себя к Чемпионату Мира.

Этот сезон оказался омрачен для Алиссона проблемами со здоровьем. 33-летний голкипер сыграл лишь один матч за "Ливерпуль" в течение двух заключительных месяцев кампании.

Алиссон признается, что мог принести больше пользы "Ливерпулю" в борьбе за путевку в Лигу Чемпионов, но решил поставить интересы сборной Бразилии выше.

"Я на 100 процентов в порядке. Пропуск матчей "Ливерпуля" был частью плана, чтобы я был уверен в своей готовности к Чемпионату Мира", — приводит слова Алиссона Liverpool Echo.





Метки Алиссон, Ливерпуль, сборная Бразилии, травмы, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2026 14:00

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