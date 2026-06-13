Майкл Оливер пропустит свой первый матч на ЧМ-2026

Английский рефери Майкл Оливер пропустит свой первый матч на Чемпионате Мира 2026 года из-за травмы.

Среди 52 рефери, которым ФИФА оказала честь обслуживать матчи ЧМ-2026, оказалось шестеро из Англии, включая 41-летнего Оливера.



Оливер был назначен на матч между сборными Кот-д'Ивуара и Эквадора в Филадельфии в воскресенье в рамках Группы E, однако теперь Майкла заменит француз Франсуа Летексье.



Как следует из заявления ФИФА, травма Оливера не является серьезной. Майкл будет доступен через несколько дней.



Оливер обслуживает матчи Премьер-Лиги с 2010 года, а в 2018 был добавлен в список элитных рефери УЕФА.



Оливер обслуживал матчи ЧМ-2022, включая четвертьфинал между сборными Хорватии и Бразилии, а также Евро-2024.