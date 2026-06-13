"Сити", "Юнайтед" и "Бавария" интересуются Брантуэйтом

"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" проявляют интерес к защитнику "Эвертона" Джарраду Брантуэйту.

Этот сезон оказался омрачен для 23-летнего Брантуэйта проблемами со здоровьем. Джаррад сыграл лишь 10 матчей в Премьер-Лиге, включая семь выходов в стартовом составе.



Однако интерес к Брантуэйту сохраняется на высоком уровне, и теперь к числу претендентов на защитника, который не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2026, присоединилась "Бавария".



"Эвертон" настроен сохранить Брантуэйта и готов потребовать у заинтересованных клубов свыше 70 миллионов фунтов.



Добавим, в данный момент Брантуэйт восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, и ожидается, что Джаррад вернется в строй к началу предсезонной подготовки.