Уолкер считает, что ЧМ-2026 поможет Стоунсу обрести новый клуб

Экс-капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер уверен, что Чемпионат Мира является отличной возможностью для защитника "горожан" Джона Стоунса обрести новый клуб.

По ходу стартовавшего Чемпионата Мира в Канаде, Мексике и США 32-летний Стоунс, вызванный в сборную Англии, станет свободным агентом, однако Уолкер убежден, что Джон по-прежнему достаточно хорош, чтобы играть на высшем уровне.



"Джон играет в свой лучший футбол, когда он на автопилоте, играет матч за матчем".



"Этот сезон получился для него в режиме стоп-старт — и больше стоп, чем старт, но это идеальный турнир, чтобы поместить себя на витрину, и я надеюсь, он сможет обеспечить себе хороший переход благодаря этому".



"Он может отправиться куда угодно в мире. Он все еще находится на своем пике и может поступить так, как ему хочется".



"Ему нужно убедиться, что это будет правильный переход для него и его семьи", — сообщил Уолкер talkSPORT.