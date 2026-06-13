Уолкер считает, что ЧМ-2026 поможет Стоунсу обрести новый клуб
Экс-капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер уверен, что Чемпионат Мира является отличной возможностью для защитника "горожан" Джона Стоунса обрести новый клуб.
По ходу стартовавшего Чемпионата Мира в Канаде, Мексике и США 32-летний Стоунс, вызванный в сборную Англии, станет свободным агентом, однако Уолкер убежден, что Джон по-прежнему достаточно хорош, чтобы играть на высшем уровне.
"Джон играет в свой лучший футбол, когда он на автопилоте, играет матч за матчем".
"Этот сезон получился для него в режиме стоп-старт — и больше стоп, чем старт, но это идеальный турнир, чтобы поместить себя на витрину, и я надеюсь, он сможет обеспечить себе хороший переход благодаря этому".
"Он может отправиться куда угодно в мире. Он все еще находится на своем пике и может поступить так, как ему хочется".
"Ему нужно убедиться, что это будет правильный переход для него и его семьи", — сообщил Уолкер talkSPORT.
13.06.2026 11:00
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