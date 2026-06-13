"Тоттенхэм" хочет за Вушковича 60 млн. фунтов

"Тоттенхэм" оценивает в 60 миллионов фунтов своего защитника Луку Вушковича, которого пытается заполучить "Брайтон".

Вушкович до сих пор не провел ни одного официального матча за "Тоттенхэм", однако после сезона аренды в "Гамбурге" к Луке существует огромный интерес.



Как сообщает Sky Sport Germany, сам Вушкович уже полностью договорился с "Брайтоном", проведя позитивные беседы с главным тренером "чаек" Фабианом Хюрцелером и руководством клуба.



Стартовое предложение "Брайтона" в 30 млн. фунтов по Вушковичу не было принято "Тоттенхэмом", и Sky Sports утверждает, что "шпоры" хотят за 19-летнего хорвата минимум вдвое больше.



Отметим, что со стороны "Тоттенхэма" существует встречный интерес к защитнику "Брайтона" Ян Полу Ван Хекке, которого "чайки" оценивают в 70 млн. фунтов.