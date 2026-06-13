"Тоттенхэм" хочет за Вушковича 60 млн. фунтов

Лука Вушкович "Тоттенхэм" оценивает в 60 миллионов фунтов своего защитника Луку Вушковича, которого пытается заполучить "Брайтон".

Вушкович до сих пор не провел ни одного официального матча за "Тоттенхэм", однако после сезона аренды в "Гамбурге" к Луке существует огромный интерес.

Как сообщает Sky Sport Germany, сам Вушкович уже полностью договорился с "Брайтоном", проведя позитивные беседы с главным тренером "чаек" Фабианом Хюрцелером и руководством клуба.

Стартовое предложение "Брайтона" в 30 млн. фунтов по Вушковичу не было принято "Тоттенхэмом", и Sky Sports утверждает, что "шпоры" хотят за 19-летнего хорвата минимум вдвое больше.

Отметим, что со стороны "Тоттенхэма" существует встречный интерес к защитнику "Брайтона" Ян Полу Ван Хекке, которого "чайки" оценивают в 70 млн. фунтов.





Метки Брайтон, Вушкович, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2026 10:00

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