"Тоттенхэм" хочет за Вушковича 60 млн. фунтов
"Тоттенхэм" оценивает в 60 миллионов фунтов своего защитника Луку Вушковича, которого пытается заполучить "Брайтон".
Вушкович до сих пор не провел ни одного официального матча за "Тоттенхэм", однако после сезона аренды в "Гамбурге" к Луке существует огромный интерес.
Как сообщает Sky Sport Germany, сам Вушкович уже полностью договорился с "Брайтоном", проведя позитивные беседы с главным тренером "чаек" Фабианом Хюрцелером и руководством клуба.
Стартовое предложение "Брайтона" в 30 млн. фунтов по Вушковичу не было принято "Тоттенхэмом", и Sky Sports утверждает, что "шпоры" хотят за 19-летнего хорвата минимум вдвое больше.
Отметим, что со стороны "Тоттенхэма" существует встречный интерес к защитнику "Брайтона" Ян Полу Ван Хекке, которого "чайки" оценивают в 70 млн. фунтов.
13.06.2026 10:00
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