"Арсенал" обдумывает покупку Цолиса

"Арсенал" рассматривает возможность приобретения вингера бельгийского "Брюгге" Христоса Цолиса.

По информации The Athletic, Цолис может быть доступен для трансфера этим летом примерно за 40 миллионов евро (34.5 млн. фунтов).



Источник подчеркивает, что покупка 24-летнего игрока сборной Греции не повлияла бы на интерес "Арсенала" к Моргану Роджерсу из "Астон Виллы".



Цолис обладает репутацией проверенного бомбардира. В течение двух последних сезонов за "Брюгге" Христос наколотил 43 мяча, а в кампании 2023/24 за "Фортуну" из второй Бундеслиги забил 23 гола.



"Арсенал" обратил свой взор на Цолиса, который ранее в своей карьере провел два сезона за "Норвич", после того, как "Ювентус" исключил продажу Кенана Йылдыза этим летом.