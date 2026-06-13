ПСЖ готов отпустить Барколя в Премьер-Лигу

Французский ПСЖ готов продать нападающего Брадли Барколя, к которому существует интерес со стороны грандов Премьер-Лиги.

Sky Sports может подтвердить, что одним из заинтересованных в 23-летнем Барколя клубов является "Арсенал". Также Брадли сватают в "Ливерпуль" на замену Мохамеду Салаху.



В идеале ПСЖ предпочел бы сохранить Барколя, однако сам Брадли, оставшись вне стартового состава на финал Лиги Чемпионов против "Арсенала", недоволен своей ролью в команде Луиса Энрике и хочет уйти.



Кроме того, Барколя находится на пороге предпоследнего года по своему контракту, поэтому ПСЖ открыт к продаже Брадли — но только по правильной цене.



В данный момент Барколя вместе со сборной Франции готовится к старту на Чемпионате Мира, поэтому со своим будущим Брадли определится уже после возвращения с турнира.



В этом сезоне Барколя забил 13 голов и отдал семь результативных передач за ПСЖ во всех соревнованиях. При этом в рамках Лиги 1 Брадли выходил в стартовом составе лишь на 21 из 34 матчей.