Юнайтед" лидирует в борьбе за Матеуша Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша.

"Вест Хэм" только прошлым летом приобрел Фернандеша у "Саутгемптона" за 42 миллиона фунтов, включая бонусы, однако вылет "молотобойцев" из Премьер-Лиги делает продажу Матеуша неминумой.



На протяжении последних недель Фернандеша сватали в различные клубы, включая "Арсенал" и "Реал", однако Th Telegraph утверждает, что "Юнайтед" имеет наиболее высокие шансы заполучить 21-летнего португальца.



"Юнайтед" не готов выложить за Фернандеша 80 млн. фунтов, в которые "Вест Хэм" оценивает свою звезду, однако понижение в классе заставляет "молотобойцев" быть сговорчивее.



Сам Фернандеш, как сообщает журналист Бен Джейкобс, уже подтвердил свою готовность перейти в "Юнайтед", а согласование условий личного контракта выглядит формальностью.



Ранее "Юнайтед" согласовал переход Эдерсона из "Аталанты" за 35 млн. фунтов, но, даже в случае покупки Фернандеша, "красным дьяволам" может потребоваться еще один полузащитник, если Мануэль Угарте покинет клуб.