"Брайтон" отказался продать Рашуорта за 20 млн. фунтов

Карл Рашуорт "Брайтон" отклонил предложение "Ковентри" в 20 миллионов фунтов о покупке голкипера Карла Рашуорта.

Именно в "Ковентри" Рашуорт провел этот сезон на правах аренды из "Брайтона". 24-летний англичанин помог команде Фрэнка Лэмпарда завоевать титул Чемпионшипа и получить прямую путевку в Премьер-Лигу.

Рашуорт также стал лучшим голкипером второго английского дивизиона, сохранив свои ворота на замке 17 раз в 46 матчах.

И хотя в "Брайтоне" Рашуорт находится позади Барта Вербрюггена и Джейсона Стила, предложенную "Ковентри" сумму в 20 млн. фунтов "чайки" сочли недостаточной, сообщает Sky Sports.

Добавим, у Рашуорта остается только один год по контракту, но "Брайтону" принадлежит опция продления на 12 месяцев.





Метки Брайтон, Ковентри, Рашуорт

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2026 23:00

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