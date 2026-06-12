"Брайтон" отказался продать Рашуорта за 20 млн. фунтов

"Брайтон" отклонил предложение "Ковентри" в 20 миллионов фунтов о покупке голкипера Карла Рашуорта.

Именно в "Ковентри" Рашуорт провел этот сезон на правах аренды из "Брайтона". 24-летний англичанин помог команде Фрэнка Лэмпарда завоевать титул Чемпионшипа и получить прямую путевку в Премьер-Лигу.



Рашуорт также стал лучшим голкипером второго английского дивизиона, сохранив свои ворота на замке 17 раз в 46 матчах.



И хотя в "Брайтоне" Рашуорт находится позади Барта Вербрюггена и Джейсона Стила, предложенную "Ковентри" сумму в 20 млн. фунтов "чайки" сочли недостаточной, сообщает Sky Sports.



Добавим, у Рашуорта остается только один год по контракту, но "Брайтону" принадлежит опция продления на 12 месяцев.