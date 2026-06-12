Кейн не видит проблемы в зависимости сборной Англии от его голов

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что не видит проблемы в зависимости своей команды от его голов.

В этом сезоне Кейн забил 61 гол за "Баварию", поэтому в преддверии Чемпионата Мира английскую сборную иногда называли командой одного игрока.



Чрезмерная зависимость англичан от формы Кейна нередко становилась поводом для критики, но сам Харри не видит здесь проблемы.



"Думаю, в случае с любым нападающим топ-уровня в команде будет зависимость от его голов. Думаю, точно так же с Эрлингом (Холандом) в сборной Норвегии, Мбаппе в сборной Франции. Когда у вас есть главный бомбардир в команде, вы ожидаете от него голов. Это не значит что-то плохое".



"Думаю, мы можем получать голы и из других областей команды. Если посмотреть на выбранный нами состав, то у нас в команде есть победители, и все провели довольно успешный сезон в этом году в плане трофеев, а это важный фактор, как я думаю".



"Слушайте, люди могут сказать, что команда полагается на меня, но эта ответственность была со мной всю мою карьеру. Мы не побеждали в футболке сборной Англии 60 лет, хотя мы были крайне близки и стучались в дверь. Теперь настало время пересечь эту черту", — цитирует Кейна The Independent.