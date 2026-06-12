МЮ рефинансировал долг, доставшийся от Глэйзеров

"Манчестер Юнайтед" осуществил рефинансирование свой долг, связанного с покупкой семейством Глэйзеров клуба в 2005 году.

Напомним, в свое время Глэйзеры приобрели "Юнайтед" на заемые средства, впоследствии переложив этот долг на клуб с "Олд Траффорд".



В следующем году "Юнайтед" надлежало выплатить тело этого долга в размере 425 миллионов долларов, однако сейчас, сообщает The Athletic, "дьяволы" рефинансировали эту сумму до 2031 года, дополнительно заняв 125 млн. долларов.



Таким образом, теперь долг "Юнайтед" составляет 550 млн. долларов, которые клуб взял под 5.36% годовых. Предыдущая ставка, зафиксированная в 2015 году, составляла 3.79% годовых.



Рефинансирование означает, что каждый год "Юнайтед" будет тратить на выплату процентов на 13.4 млн. фунтов больше.



После рефинансированая общая задолженность "Юнайтед" составляет 728 млн. фунтов. Из них 360 млн. фунтов — это обязательства по трансферам, причем 209 млн. фунтов из них клубу надлежит выплатить в течение следующего года.