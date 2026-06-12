"Ньюкасл" возобновил интерес к Траффорду

"Ньюкасл" возобновил свой интерес к голкиперу "Манчестер Сити" Джеймсу Траффорду.

"Ньюкасл" только на этой неделе завершил приобретение Юэна Жауэна из "Реймса" за 18.5 млн. фунтов. 20-летний француз будет призван заменить Аарона Рамсдейла, вернувшегося в "Саутгемптон" после сезона аренды.



Однако "Ньюкаслу" может потребоваться еще один голкипер, если "сороки" попрощаются с Ником Поупом, к которому существует интерес со стороны "Халла" и "Лидса".



Поэтому, как сообщает The Athletic, "Ньюкасл" возобновил свой интерес к Траффорду, которого пытался заполучить еще прошлым летом.



"Ньюкасл" уже обратился к "Сити" и выразил желание приобрести 23-летнего Траффорда, однако два клуба пока не садились за стол переговоров для обсуждения условий сделки.



В данный момент сам Траффорд находится в расположении сборной Англии и хочет отложить решение о своем будущем до возвращения с Чемпионата Мира.