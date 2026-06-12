Порро близок к новому контракту с "Тоттенхэмом"

Защитник "Тоттенхэма" Педро Порро близок к согласованию нового долгосрочного контракта с лондонским клубом.

Порро провел уже свыше 150 матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Спортинга" в 2023 году, выиграв со "шпорами" Лигу Европы в 2024 году.



Сейчас Порро находится на пороге предпоследнего года по своему действующему контракту, а в прессе не утихают слухи об интересе к 26-летнему испанцу со стороны "Манчестер Сити", который ищет усиление для правого фланга обороны.



Однако The Athletic утверждает, что потеря Порро "Тоттенхэму" не грозит. Педро собирается продлить отношения со "шпорами" до 2030 года.



Новый контракт позволит Порро стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде Роберто Де Дзерби.