"Сити" не собирается покупать Энцо Фернандеса
"Манчестер Сити" не собирается покупать полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.
Фернандеса принялись настойчиво сватать в "Сити" с тех пор, как стало известно, что бывший главный тренер "Челси" Энцо Мареска станет преемником Хосепа Гвардиолы у "горожан".
Перед этим также сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны "Реала". Энцо сам подлил масла в огонь, признавшись, что хотел бы пожить в Мадриде.
Однако источники издания Daily Mail из "Сити" дистанцировались от Фернандеса. И хотя Мареска действительно находится в хороших отношениях со своим бывшим подопечным, "горожане" не собираются покупать 25-летнего аргентинца.
А если "Сити" вдруг не удастся заполучить свою цель номер один среди полузащитников в лице Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест", "горожане", скорее, переключатся на Сандро Тонали из "Ньюкасла".
12.06.2026 15:00
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