"Сити" не собирается покупать Энцо Фернандеса

"Манчестер Сити" не собирается покупать полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.

Фернандеса принялись настойчиво сватать в "Сити" с тех пор, как стало известно, что бывший главный тренер "Челси" Энцо Мареска станет преемником Хосепа Гвардиолы у "горожан".



Перед этим также сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны "Реала". Энцо сам подлил масла в огонь, признавшись, что хотел бы пожить в Мадриде.



Однако источники издания Daily Mail из "Сити" дистанцировались от Фернандеса. И хотя Мареска действительно находится в хороших отношениях со своим бывшим подопечным, "горожане" не собираются покупать 25-летнего аргентинца.



А если "Сити" вдруг не удастся заполучить свою цель номер один среди полузащитников в лице Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест", "горожане", скорее, переключатся на Сандро Тонали из "Ньюкасла".