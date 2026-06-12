"Брайтон" предложил 30 млн. фунтов за Вушковича

"Брайтон" предложил 30 миллионов фунтов за защитника "Тоттенхэма" Луку Вушковича.

Этот сезон Вушкович провел в аренде в "Гамбурге", где произвел сильное впечатление и забил шесть голов в 28 матчах Бундеслиги.



Отличная игра за "Гамбург" позволила Вушкоичу поехать на Чемпионат Мира со сборной Хорватии, за которую 19-летний защитник сыграл уже пять матчей.



При этом Вушкович до сих пор не дебютировал за "Тоттенхэм", который согласовал его приобретение у "Хайдука" за 12 млн. фунтов в сентябре 2023.



Несмотря на интерес ряда европейских клубов, Вушковичу нравится идея продолжить карьеру в "Брайтоне", сообщает The Athletic.



В "Брайтоне" Вушкович мог бы заменить Ян Пола Ван Хекке, насчет которого "Тоттенхэм" сделал уже два предложения.