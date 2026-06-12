"Реал" не будет покупать Родри

Испанский "Реал" не будет покупать полузащитника "Манчестер Сити" Родри после достигнутой договоренности с его одноклубником Бернарду Силвой.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Реал" уже полностью договорился с покидающим "Сити" Силвой, причем эта сделка была согласована в течение 36 часов.



Силва присоединится к "Реалу" как свободный агент, заключив контракт до июня 2028 с опцией продления на 12 месяцев.



По словам Романо, переход Силвы будет означать, что Родри, который некоторое время назад назывался целью номер один "Реала" на это лето, останется в "Сити".



Таким образом, 29-летний испанец сможет спокойно выбрать, заключит он новый контракт с "Сити" или отыграет еще сезон за "горожан", чтобы затем самому стать свободным агентом.