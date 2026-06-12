"Сити" подумывает отказаться от покупки Андерсона

"Манчестер Сити" задумывается о том, чтобы отказаться от своих притязаний на полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

К настоящему моменту "Сити" сделал уже два предложения о покупке 23-летнего Андерсона, но оба были отклонены "Форест".



Во втором случае "Сити" предложил 120 миллионов фунтов, включая бонусы, однако размер гарантированной суммы в 100 млн. фунтов не устроил владельца "Форест" Евангелоса Маринакиса.



Президент "Сити" Халдун Аль Мубарак имеет собственное представление насчет того, сколько стоит Андерсон, и переплачивать не собирается. "Горожане" также не хотят увязнуть в торгах с "Форест".



Поэтому, как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Сити" задумывается о том, чтобы завершить свой интерес к Андерсону и переключиться на альтернативные цели — вроде Сандро Тонали из "Ньюкасла".



Добавим, интерес к Андерсону также проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Как и "Сити", "красные дьяволы" не хотят переплачивать за Эллиота, тогда как "синие" могут перейти к активным действиям, если попрощаются с Энцо Фернандесом.