"Ньюкасл" продвигается в переговорах по Муньосу

"Ньюкасл" продвигается в переговорах о покупке вингера испанской "Осасуны" Виктора Муньоса.

"Ньюкасл" рассматривает Муньоса в качестве прямой замены Энтони Гордону, который был продан в "Барселону" за 69.3 млн. фунтов.



Вопреки информации в некоторых изданиях, BBC утверждает, что "Ньюкасл" пока не согласовал компенсацию за 22-летнего испанца, чей контракт с "Осасуной" предусматривает отступные в 40 миллионов евро (34.5 млн. фунтов).



Тем не менее, "Ньюкасл" надеется на скорейшее достижение компромисса по Муньосу, который в данный момент находится в расположении сборной Испании и готовится к старту на ЧМ-2026.