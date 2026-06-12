"Ньюкасл" продвигается в переговорах по Муньосу
"Ньюкасл" продвигается в переговорах о покупке вингера испанской "Осасуны" Виктора Муньоса.
"Ньюкасл" рассматривает Муньоса в качестве прямой замены Энтони Гордону, который был продан в "Барселону" за 69.3 млн. фунтов.
Вопреки информации в некоторых изданиях, BBC утверждает, что "Ньюкасл" пока не согласовал компенсацию за 22-летнего испанца, чей контракт с "Осасуной" предусматривает отступные в 40 миллионов евро (34.5 млн. фунтов).
Тем не менее, "Ньюкасл" надеется на скорейшее достижение компромисса по Муньосу, который в данный момент находится в расположении сборной Испании и готовится к старту на ЧМ-2026.
12.06.2026 11:00
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