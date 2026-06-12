Тухель готов сделать из Беллингема нападающего

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что задумывается об использовании полузащитника испанского "Реала" Джуда Беллингема в качестве центрального нападающего.

В преддверии ЧМ-2026 ведется много дискуссий о том, кого — Беллингема или Моргана Роджерса — Тухель должен использовать в качестве "десятки", позади капитана англичан Харри Кейна.



Однако Тухель допускает, что Беллингем и Роджерс будут играть вместе. Во втором тайме товарищеского матча против Коста-Рики в среду, после замены Кейна, Томас уже опробовал Джуда на острие атак.



"Возможно, мы это увидим по ходу турнира. Это легко. Джуд может сыграть на позиции 9-го номера почти как в свободной роли. Он может опускаться в полузащиту, быть между линиями, чаще идти в дриблинг. Тогда Харри начинает больше ассистировать".



"Джуд обладает характером, чтобы забивать, быть определяющим игроком и проникать в чужую штрафную, так что есть вариант, при котором он будет играть вместе с Морганом Роджерсом. Я хочу посмотреть на это хотя бы несколько минут. Давайте посмотрим", — цитирует Тухеля Daily Mail.