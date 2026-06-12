Кейн: "Моя лучшая возможность выиграть Чемпионат Мира"

Капитан сборной Англии Харри Кейн считает, что сейчас у него есть лучшая в карьере возможность выиграть Чемпионат Мира.

Кейн выдающимся образом провел этот сезон за "Баварию", забив 61 гол и отдав семь результативных передач во всех соревнованиях.



Кейн чувствует, что такая форма позволяет ему замахнуться на победу на ЧМ-2026. 32-летний нападающий не уверен, что у него будет другой шанс.



"Это может быть твой последний турнир, потому что никогда не знаешь, что случится в футболе".



"Как вы знаете, я хочу играть в футбол очень, очень долго. Я чувствую, что нахожусь в расцвете сил, моя форма хороша, как никогда, я голоден до успеха, но это все равно может быть мой последний турнир".



"На мой взгляд, Чемпионат Мира — это пик любой карьеры. Это уже мой третий турнир, и я бы сказал, что с учетом моей формы и проведенного мной сезона это, наверное, лучшая возможность в моей карьере выиграть Чемпионат Мира", — цитирует Кейна The Independent.