Кейн: "Моя лучшая возможность выиграть Чемпионат Мира"
Капитан сборной Англии Харри Кейн считает, что сейчас у него есть лучшая в карьере возможность выиграть Чемпионат Мира.
Кейн выдающимся образом провел этот сезон за "Баварию", забив 61 гол и отдав семь результативных передач во всех соревнованиях.
Кейн чувствует, что такая форма позволяет ему замахнуться на победу на ЧМ-2026. 32-летний нападающий не уверен, что у него будет другой шанс.
"Это может быть твой последний турнир, потому что никогда не знаешь, что случится в футболе".
"Как вы знаете, я хочу играть в футбол очень, очень долго. Я чувствую, что нахожусь в расцвете сил, моя форма хороша, как никогда, я голоден до успеха, но это все равно может быть мой последний турнир".
"На мой взгляд, Чемпионат Мира — это пик любой карьеры. Это уже мой третий турнир, и я бы сказал, что с учетом моей формы и проведенного мной сезона это, наверное, лучшая возможность в моей карьере выиграть Чемпионат Мира", — цитирует Кейна The Independent.
12.06.2026 09:00
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