Триппьер может расторгнуть контракт с "Вулверхэмптоном"

Защитник Киран Триппьер задумывается о расторжении едва подписанного контракта с "Вулверхэмптоном" после увольнения главного тренера Роба Эдвардса.

Накануне "Вулверхэмптон" объявил о расставании с Эдвардсом, который определенно взбодрил "волков" после своего назначения в ноябре, хотя и не смог избавить клуб от вылета из Премьер-Лиги.



Всего лишь за три дня до этого "Вулверхэмптон" заключил двухлетний контракт с Триппьером, который прибыл на "Молинью" свободным агентом из "Ньюкасла".



Как сообщает Sky Sports, Триппьер зол и чувствует, что "Вулверхэмптон" его предал. 35-летний англичанин был шокирован новостью об увольнении Эдвардса и теперь задумывается о прекращении своего контракта.



У Триппьера было несколько предложений на руках, однако Киран выбрал "Вулверхэмптон" ради возможности поработать с Эдвардсом и даже прервал свой отпуск для прохождения медобследования.