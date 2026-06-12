Триппьер может расторгнуть контракт с "Вулверхэмптоном"
Защитник Киран Триппьер задумывается о расторжении едва подписанного контракта с "Вулверхэмптоном" после увольнения главного тренера Роба Эдвардса.
Накануне "Вулверхэмптон" объявил о расставании с Эдвардсом, который определенно взбодрил "волков" после своего назначения в ноябре, хотя и не смог избавить клуб от вылета из Премьер-Лиги.
Всего лишь за три дня до этого "Вулверхэмптон" заключил двухлетний контракт с Триппьером, который прибыл на "Молинью" свободным агентом из "Ньюкасла".
Как сообщает Sky Sports, Триппьер зол и чувствует, что "Вулверхэмптон" его предал. 35-летний англичанин был шокирован новостью об увольнении Эдвардса и теперь задумывается о прекращении своего контракта.
У Триппьера было несколько предложений на руках, однако Киран выбрал "Вулверхэмптон" ради возможности поработать с Эдвардсом и даже прервал свой отпуск для прохождения медобследования.
12.06.2026 08:00
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