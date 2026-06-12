Эмилиано Мартинес хочет перейти в "Ювентус"

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес выразил желание перейти в итальянский "Ювентус".

Мартинес сталь приоритетной целью "Ювентуса" по укреплению последнего рубежа после того, как клуб из Турина отчаялся заполучить Алиссона из "Ливерпуля".



По информации talkSPORT, Мартинес уже сказал "Ювентусу", что хочет этого перехода, но слухи о том, что Эмилиано согласовал с грандом Серии А трехлетний контракт, являются преждевременными.



Кроме того, у "Ювентуса" пока нет никакой договоренности с "Виллой" о компенсации за 33-летнего голкипера сборной Аргентины.



Контракт Мартинеса с "Виллой" рассчитан до 2029 года, а значит бирмингемский клуб вправе рассчитывать на компенсацию порядка 10-15 миллионов евро (8.6-12.9 млн. фунтов).