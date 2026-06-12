Светская хроника за пятницу

Льюис Холл хочет уйти из "Ньюкасла". Жозе Моуриньо надеется купить Йошко Гвардиола в "Реал". "Челси" может сделать предложение по Маркусу Рэшфорду. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Барселона" окончательно решила не выкупать нападающего Маркуса Рэшфорда у "Манчестер Юнайтед" за 26 миллионов фунтов. (Marca)



"Юнайтед" готовится предложить 34 млн. фунтов за полузащитника "Ланса" Мамаду Сангаре. (Foot Mercato)



"Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Спортинга" Усману Дембеле. (A Bola)



Защитник Льюис Холл, которым интересуется "Юнайтед", хочет уйти из "Ньюкасла". (The Sun)



Стартовое предложение "Юнайтед" по полузащитнику "Вест Хэма" Матеушу Фернандешу составит 65 млн. фунтов. (Steve Kay)



"Трабзонспор" открыт к выкупу голкипера "Юнайтед" Андре Онана после сезона аренды. (Daily Mirror)



"Юнайтед" находится в поисках запасного голкипера, собираясь избавиться от Онана, Алтая Байындыра и Радека Витека. (Sky Sports)



Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол стал приоритетной целью вернувшегося на должность главного тренера "Реала" Жозе Моуриньо. (TEAMtalk)



В случае ухода из "Астон Виллы" нападающий Морган Роджерс рассмотрит только варианты с "Арсеналом" и "Баварией". (Steve Kay)



"Челси" не исключает, что сделает предложение по Маркусу Рэшфорду. (Simon Phillips)



"Тоттенхэм" сделал запрос насчет голкипера ПСЖ Люки Шевалье. (L'Equipe)



"Ньюкасл" и "Эвертон" интересуются нападающим "Арсенала" Габриэлем Жезусом. (Sports Boom)



"Ипсвич" всерьез задумывается о приобретении голкипера "Ньюкасла" Ника Поупа. (Shields Gazzette)



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Некоторые игроки "Вулверхэмптона", включая новичка Кирана Триппьера, возмущены увольнением главного тренера Роба Эдвардса. (talkSPORT)



"Эльче" может предложить роль главного тренера Габриэлю Хайнце, ассистенту Микеля Артеты в "Арсенале". (Arsenal Radar)



Бывший наставник "Юнайтед" Рубен Аморим контактирует с "Миланом". (Matteo Moretto)



Австрийский "Ред Булл" хочет переманить главного тренера "Рейнджерс" Данни Реля. (Sky Sports)



Полузащитник "Ливерпуля" Ватару Эндо не сыграет за сборную Японии на ЧМ-2026 из-за травмы. (Liverpool Echo)



Эндо сразу же завершил карьеру в сборной Японии. (BBC)



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр был оштрафован на 1,000 фунтов за то, что разогнался на своем Range Rover до 37 миль/ч в зоне с ограничением скорости в 30 миль/ч. (Daily Mirror)