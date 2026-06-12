Сенеси добавлен в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026

Новичок "Тоттенхэма" Маркос Сенеси был добавлен в заявку сборной Аргентины на Чемпионат Мира.

Только в минувшую среду "Тоттенхэм" подтвердил переход Сенеси из "Борнмута" свободным агентом. Маркос заключил со "шпорами" четырехлетний контракт.



Теперь 29-летний Сенеси приступит к предсезонной подготовке с командой Роберто Де Дзерби чуть позже, потому что в четверг Маркосу поступил звонок из сборной Аргентины.



В последний момент Сенеси был включен в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026, заменив в списке из 26 игроков получившего травму икроножной мышцы Леонардо Балерди из "Марселя".



В заявке аргентинцев на Чемпионат Мира также значится капитан "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро, которого связывают с уходом из лондонского клуба этим летом.



Добавим, в рамках Группы K аргентинская сборная сыграет против Алжира, Австрии и Иордании.



