Сенеси добавлен в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026

Маркос Сенеси Новичок "Тоттенхэма" Маркос Сенеси был добавлен в заявку сборной Аргентины на Чемпионат Мира.

Только в минувшую среду "Тоттенхэм" подтвердил переход Сенеси из "Борнмута" свободным агентом. Маркос заключил со "шпорами" четырехлетний контракт.

Теперь 29-летний Сенеси приступит к предсезонной подготовке с командой Роберто Де Дзерби чуть позже, потому что в четверг Маркосу поступил звонок из сборной Аргентины.

В последний момент Сенеси был включен в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026, заменив в списке из 26 игроков получившего травму икроножной мышцы Леонардо Балерди из "Марселя".

В заявке аргентинцев на Чемпионат Мира также значится капитан "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро, которого связывают с уходом из лондонского клуба этим летом.

Добавим, в рамках Группы K аргентинская сборная сыграет против Алжира, Австрии и Иордании.





Метки сборная Аргентины, Сенеси, Тоттенхэм, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2026 00:05

Количество просмотров Просмотров: 158


Поиск: