Сомалийский рефери назначен на матч за Суперкубок Европы
Сомалийский рефери Омар Артан был назначен на матч за Суперкубок Европы между ПСЖ и "Астон Виллой".
На днях 34-летний Артан прославился на весь мир. Будучи назначенным ФИФА обслуживать матчи ЧМ-2026, Омар не смог въехать в Соединенные Штаты — пограничная служба аэропорта Майами не пустила гражданина Сомали в страну.
Официальной причиной отказа во въезде стала "связь с предполагаемыми членами террористических организаций". Артан был депортирован назад в Стамбул, откуда вернулся на родину в Сомали, где его встретили как национального героя.
УЕФА немедленно на это отреагировала, выбрав Артана на матч за Суперкубок Европы между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы и назвав Омара "одним из ведущих рефери в мире".
Таким образом, именно Артан рассудит ПСЖ и "Виллу" в Зальцбурге, Австрия, 12 августа.
11.06.2026 22:00
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