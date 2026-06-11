Сомалийский рефери назначен на матч за Суперкубок Европы

Сомалийский рефери Омар Артан был назначен на матч за Суперкубок Европы между ПСЖ и "Астон Виллой".

На днях 34-летний Артан прославился на весь мир. Будучи назначенным ФИФА обслуживать матчи ЧМ-2026, Омар не смог въехать в Соединенные Штаты — пограничная служба аэропорта Майами не пустила гражданина Сомали в страну.



Официальной причиной отказа во въезде стала "связь с предполагаемыми членами террористических организаций". Артан был депортирован назад в Стамбул, откуда вернулся на родину в Сомали, где его встретили как национального героя.



УЕФА немедленно на это отреагировала, выбрав Артана на матч за Суперкубок Европы между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы и назвав Омара "одним из ведущих рефери в мире".



Таким образом, именно Артан рассудит ПСЖ и "Виллу" в Зальцбурге, Австрия, 12 августа.