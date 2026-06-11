Полузащитник Алексис Макаллистер может покинуть "Ливерпуль" этим летом.

Макаллистер довольно слабо отыграл этот сезон, особенно в сравнении с прошлым, чемпионским для "Ливерпуля".



По словам журналиста Фабрицио Романо, "Ливерпуль" и Макаллистер могут быть открыты к расставанию, но это зависит от предложений по 27-летнему аргентинцу.



"Некоторые клубы начинают обращать внимание на ситуацию Алексиса Макаллистера в "Ливерпуле". Ситуация Макаллистера может стать интересной, если поступят хорошие для "Ливерпуля" и игрока предложения".



"Я бы не стал исключать перестановок в полузащите "Ливерпуля". Разумеется, это не означает, что Макаллистер на 100 процентов уходит. Это не означает, что Макаллистеру нет места в проекте "Ливерпуля". Я не говорю этого".



"Я говорю, что ситуация Макаллистера может получить развитие во время летнего окна, если поступит хорошее для клуба и игрока предложение. Я говорю вам сегодня, что это может стать горячей темой".



"На это не гарантии, это не близко, это не продвинуто, но это может случиться", — сообщил Романо на своем ютуб-канале.