Вольтемаде: "Оставлю свой след в "Ньюкасле"

Нападающий Ник Вольтемаде пообещал, что еще "оставит свой след" в "Ньюкасле".

На исходе летнего трансферного окна прошлого года "Ньюкасл" приобрел Вольтемаде у "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов. Ник сходу принялся забивать, отличившись девять раз в своих 23 матчах за "сорок".



Однако после Нового года Вольтемаде забил лишь два гола, из-за чего регулярно подвергался критике, в том числе со стороны легенды "Ньюкасла" Алана Ширера.



24-летний игрок сборной Германии находит эту критику несправедливой и отметает слухи о том, что может уйти из "Ньюкасла" после всего одного сезона.



"Я амбициозный человек и всегда хочу полностью реализовать свой потенциал. Самое простое — набрасываться на людей. В "Ньюкасле" мне приходилось латать другие позиции, даже опорного полузащитника".



"Несмотря на это, некоторые эксперты по-прежнему считают меня нападающим и говорят: "Почему Ник забил так мало голов? Почему он не отдает больше результативных передач?" Это неправильные вопросы, и я не думаю, что эти люди полностью справедливы".



"В каждом матче от меня ожидают, что я забью или отдам результативную передачу. Но если я не играю в атаке, мне значительно сложнее оказываться в опасных зонах, откуда можно забить. Интенсивность критики и вызванных ей волнений меня определенно удивили".



"Нет, я не жалею о своем переходе в "Ньюкасл". Я отправился в Премьер-Лигу, лучшую лигу в мире, когда мне было 23. Я многому научился в этом сезоне".



"Я прибавил в атлетическом плане, я могу выдерживать эту невероятную скорость, и я могу участвовать в единоборствах. В целом это был шаг вперед".



"Поэтому у меня нет сомнений насчет "Ньюкасла". Я оставлю свой след там", — цитирует Вольтемаде The Sun.