"Челси" договорился о расставании с Дисаси

Аксель Дисаси "Челси" и Аксель Дисаси договорились, что французский защитник покинет клуб этим летом насовсем.

Прошлым летом Дисаси был отстранен от первой команды "Челси", только на вторую половину сезона отправившись в аренду в "Вест Хэм".

Не желая повторения этой ситуации, "Челси" заранее провел переговоры Дисаси, и обе стороны согласились, что постоянный трансфер будет лучшим решением, несмотря на то, что у Акселя остается еще три года по контракту.

За полсезона в "Вест Хэме" Дисаси сыграл 14 матчей, и "молотобойцы" хотели сохранить Акселя, однако их вылет из Премьер-Лиги делает это невозможным.

По информации BBC, уже два клуба Премьер-Лиги проявили интерес к Дисаси, который в 2023 году обошелся "Челси" в 38.5 млн. фунтов.





Метки Дисаси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2026 19:00

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Последние комментарии:




  1. closer 11.06.2026 20:34 # closer
    теперь ди и саси

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  2. akado 11.06.2026 20:03 # akado
    За 20ку скинуть будет успехом.

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  3. dexter 11.06.2026 19:32 # dexter
    Ну что за бизнескарси!

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