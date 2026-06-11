"Челси" договорился о расставании с Дисаси

"Челси" и Аксель Дисаси договорились, что французский защитник покинет клуб этим летом насовсем.

Прошлым летом Дисаси был отстранен от первой команды "Челси", только на вторую половину сезона отправившись в аренду в "Вест Хэм".



Не желая повторения этой ситуации, "Челси" заранее провел переговоры Дисаси, и обе стороны согласились, что постоянный трансфер будет лучшим решением, несмотря на то, что у Акселя остается еще три года по контракту.



За полсезона в "Вест Хэме" Дисаси сыграл 14 матчей, и "молотобойцы" хотели сохранить Акселя, однако их вылет из Премьер-Лиги делает это невозможным.



По информации BBC, уже два клуба Премьер-Лиги проявили интерес к Дисаси, который в 2023 году обошелся "Челси" в 38.5 млн. фунтов.