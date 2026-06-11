Райса наругала мама за то, что он не пользовался кремом от загара

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс рассказал, что получил выговор от своей мамы, потому что не пользовался кремом от загара по прибытии со сборной Англии во Флориду.

Из-за участия в финале Лиги Чемпионов со своим клубом Райс прибыл в расположение сборной с некоторой задержкой, сразу же столкнувшись с невыносимой жарой.



На снимках с фотосессии англичан перед ЧМ-2026 Райс предстал с солнечными ожогами на лице, и больше всего это возмутило маму Деклана.



"Думаю, каждый видел эти фотографии, я был ярко-красным на той фотосессии. Моя мама была готова прибить меня! Честно говоря, в первый день, как мы приехали, было важно просто привыкнуть к жаре. Приехать из Англии, где то холодно, то жарко, и оказаться в совершенно другой погоде, где всегда 30 градусов... Это по-настоящему бьет тебя по лицу", — цитирует Райса The Telegraph.