"Юнайтед" интересуется Холлом и Робинсоном

Находясь в поисках усиления левого фланга обороны, "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Льюису Холлу из "Ньюкасла" и Энтони Робинсону из "Фулхэма".

Этим летом "Юнайтед" прощается с Тиреллом Маласиа, тогда как Патрик Доргу, как ожидается, продолжит играть вингера.



Это оставляет главного тренера "Юнайтед" Майкла Кэррика с единственным левым защитником в лице Люка Шоу в преддверии нового сезона.



Конечно, здесь при необходимости могут сыграть Диогу Далот и Нуссаир Мазрауи, однако возвращение в Лигу Чемпионов подталкивает "Юнайтед" к приглашению профильного игрока на эту позицию.



По информации Sky Sports, на радаре у "Юнайтед" находятся 21-летний Холл, который не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира, и 28-летний Робинсон, который будет представлять сборную США на ЧМ-2026.



На крайний случай у "Юнайтед" еще есть 19-летний Харри Амасс, который может получить шанс проявить себя во время предсезонной подготовки.