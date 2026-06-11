"Арсенал" ждет предложений по Мартинелли
"Арсенал" готов выслушать предложения других клубов по вингеру Габриэлю Мартинелли.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов совершить крупное приобретение в атакующую линию этим летом, проявляя интерес к Хулиану Альваресу из "Атлетико", Моргану Роджерсу из "Астон Виллы" и Эли Жуниору Крупи из "Борнмута".
Ради приглашения новичка Артета готов принести в жертву Мартинелли или Леандро Троссарда, и именно положение Габриэля выглядит наиболее уязвимым, сообщает talkSPORT.
В чемпионском для "Арсенала" сезоне 2025/26 24-летний бразилец отметился лишь 11 появлениями в стартовом составе и забил единственный гол в рамках Премьер-Лиги.
Согласно слухам в немецкой прессе, некоторый интерес к Мартинелли проявляет "Бавария", присматривающая конкурента для Луиса Диаса.
11.06.2026 15:00
Просмотров: 588
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
а кому это говно надо?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий