"Юнайтед" не собирается покупать Ромеро

"Манчестер Юнайтед" не собирается покупать капитана "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро этим летом.

На текущей неделе в аргентинской прессе появились слухи, что "Юнайтед" хочет приобрести Ромеро и уже готовит свое предложение.



Однако Manchester Evening News опровергает эту информацию, утверждая, что 28-летний игрок сборной Аргентины не значится в списке целей "Юнайтед" на это трансферное окно.



В приоритете у "Юнайтед" укрепление позиций полузащитника и левого защитника, тогда как в центре обороны главный тренер "красных дьяволов" Майкл Кэррик и так обладает Харри Магуайром, Лисандро Мартинесом, Маттейсом Де Лигтом, Лени Йоро и Эйденом Хевеном.



В то же время предполагается, что "Тоттенхэм" действительно открыт к расставанию с Ромеро. На это намекает тот факт, что "шпоры" уже подписали Маркоса Сенеси и продолжают торговаться по Ян Полу Ван Хекке.