"Юнайтед" не собирается покупать Ромеро
"Манчестер Юнайтед" не собирается покупать капитана "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро этим летом.
На текущей неделе в аргентинской прессе появились слухи, что "Юнайтед" хочет приобрести Ромеро и уже готовит свое предложение.
Однако Manchester Evening News опровергает эту информацию, утверждая, что 28-летний игрок сборной Аргентины не значится в списке целей "Юнайтед" на это трансферное окно.
В приоритете у "Юнайтед" укрепление позиций полузащитника и левого защитника, тогда как в центре обороны главный тренер "красных дьяволов" Майкл Кэррик и так обладает Харри Магуайром, Лисандро Мартинесом, Маттейсом Де Лигтом, Лени Йоро и Эйденом Хевеном.
В то же время предполагается, что "Тоттенхэм" действительно открыт к расставанию с Ромеро. На это намекает тот факт, что "шпоры" уже подписали Маркоса Сенеси и продолжают торговаться по Ян Полу Ван Хекке.
11.06.2026 14:00
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