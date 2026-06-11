О'Нил и Росеньор находятся на радаре у "Фулхэма"

"Ипсвич" рассматривает Гари О'Нила и Лиама Росеньора на вакантную должность главного тренера.

Накануне "Ипсвич" объявил о расставании со своим наставником Кираном Маккеннной, который подал в отставку спустя несколько недель после выхода "трактористов" в Премьер-Лигу.



По информации The Telegraph, занять место Маккенны в "Ипсвиче" может О'Нил, который в январе возглавил французский "Страсбур" и достиг полуфинала Лиги Конференций.



О'Нил уже имеет опыт работы в Премьер-Лиге, где ему довелось тренировать "Вулверхэмптон" и "Борнмут".



Другим кандидатом "Ипсвича" журналист Бен Джейкобс называет Лиама Росеньора, который в январе сменил "Страсбур" на "Челси", как раз и освободив место О'Нилу.



"Челси" мощно начал про Росеньоре, но серия из пяти поражений подряд в Премьер-Лиге без единого забитого гола обернулась увольнением Лиама в марте.