Светская хроника за четверг

"Арсенал" упускает Натаниэля Брауна. "Челси" предстоит выбрать между Лиамом Делапом и Николасом Джексоном. Рубен Аморим может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Жозе Моуриньо хочет, чтобы "Реал" изучил возможность покупки полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша. (Fabrizio Romano)



"Барселона" ищет покупателя в Премьер-Лиге на своего защитника Марка Касадо. (Fichajes)



"Арсенал" проигрывает борьбу "Баварии" за защитника "Айнтрахта" Натаниэля Брауна. (Sky Sport Germany)



"Барселона" осведомлена об интересе "Арсенала" и "Челси" к вингеру Дани Ольмо, но отпустит игрока только за 60 миллионов фунтов. (Fichajes)



"Челси" может избавиться от Лиама Делапа или Николаса Джексона летом. (The Athletic)



"Арсенал" сохраняет интерес к вингеру "Атлетика" Нико Уильямсу, за которым также следят "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". (TEAMtalk)



"Ливерпуль" готов отпустить вингера Федерико Кьезу за 17 млн. фунтов. Сам игрок хочет вернуться в Италию. (Caught Offside)



"Барселона" решила не пользоваться своей опцией по выкупа нападающего Маркуса Рэшфорда у "Юнайтед" за 26 млн. фунтов. (The Sun)



Окончательное решение по Рэшфорду до дедлайна в понедельник примет главный тренер "Барселоны" Ханси Флик. (ESPN)



"Юнайтед" следит за нападающим "Эвертона" Илиманом Ндиайе. (Sky Sports)



Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес согласовал условия контракта с "Ювентусом". (Corriere dello Sport)



Заменить Мартинеса в "Вилле" может голкипер "Пармы" Дзион Судзуки. (Fabrizio Romano)



Вингер Матис Тель может сменить "Тоттенхэм" на "Борнмут" этим летом. (TEAMtalk)



"Лидс" хочет побить свой трансферный рекорд, предлагая за защитника "Спортинга" Усмана Диоманде 43 млн. фунтов, включая 8 млн. фунтов в виде бонусов. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" решил не продлевать контракт с вингером Адамой Траоре, и тот теперь ищет новый клуб. (Sky Sports)



Другое



"Фулхэм" задумывается о приглашении бывшего главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима. (Ben Jacobs)



Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал людей "расслабиться" после критики, которая обрушилась на его организацию из-за проблем со въездом в США. (ESPN)



Американская полиция предупредила английских фанатов, что те будут арестованы, если попадутся распивающими алкоголь в общественных местах. (The Sun)



Фанаты остались в восторге от телевизионной стадии ITV в Нью-Йорке на время Чемпионата Мира. (The Sun)



Обвиненный в преступлениях сексуального характера совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан был замечен снаружи полицейского участка. (The Sun)