Рой Кин поведал о "славной беседе" с Фернандешем

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин сообщил, что уладил свои разногласия с капитаном "красных дьяволов" Бруну Фернандешем.

В конце мая Фернандеш обвинил Кина во лжи, бурно отрегировав на приведенное Роем высказывание, которое Бруну не принадлежит.



После этого Фернандеш выразил желание лично поговорить с Кином, и Рой остался очень доволен состоявшейся беседой.



"Он извинился, я простил его, нет проблем. Да нет, шучу, но это был хороший разговор".



"После того, что мы сказали в подкасте несколько недель назад, последовала реакция, он связался со мной и захотел поговорить... Я позвонил ему, и мы славно побеседовали".



"Это была славная беседа немного обо всем, но это было мило, потому что во время подкастов после матчей ты можешь что-нибудь сказать, что не будет правильно воспринято и расстроит людей".



"Так что он захотел поговорить со мной. Это был милый, взрослый разговор. Это было славно. Славная беседа".



"Мне нравится иметь границы в отношениях с игроками. Я не хочу говорить с игроками или их агентами каждые несколько недель, я не хочу ступать на эту тропу, но время от времени игрок может обратиться ко мне, так что было важно поговорить с ним".



"Много всего произошло, и много всего было сказано. Разумеется, он большой игрок для "Юнайтед", а я бывший игрок "Юнайтед", и мне понравилась идея этого взаимодействия. Надеюсь, ему тоже".



"Милый разговор немного обо всем, после которого мое настроение улучшилось", — цитирует Кина Sky Sports.