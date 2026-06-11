Роджерс отреагировал на слухи насчет ухода из "Виллы"

Нападающий "Астон Виллы" Морган Роджерс отреагировал на слухи насчет своего будущего.

Роджерс считается ключевой трансферной целью "Арсенала" на это лето, а также Моргана сватают в "Челси", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Баварию".



Роджерс осведомлен о трансферных спекуляциях, однако к своим 23 годам Морган уже привык и не теряет концентрацию на своей игре.



"Думаю, это влияет на тебя, когда впервые случается с тобой. Это не самый комфортный вид спорта, ведь ты не вполне осознаешь, как сильно люди интересуются тобой".



"Но чем старше и опытнее становишься, тем лучше ты понимаешь, что на 95 процентов это просто шумиха".



"Конечно, ты слышишь это. Это не помогает, если не слышать этого. Ты знаешь, что это есть, но ты просто стараешься использовать это в позитивном ключе".



"Ты просто стараешься сосредоточиться на своей игре", — цитирует Роджерса Sky Sports.