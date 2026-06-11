Мендьета советует "Челси" купить Фримпонга у "Ливерпуля"

Бывший полузащитник "Мидлсбро" Гаиска Мендьета посоветовал главному тренеру "Челси" Хаби Алонсо купить защитника "Ливерпуля" Джереми Фримпонга.

Фримпонг весьма неубедительно отыграл свой дебютный сезон за "Ливерпуль" после перехода из "Байера" за 29.5 млн. фунтов.



Фримпонг выигрывал Бундеслигу в "Байере" под руководством Алонсо, и Мендьета полагает, что их воссоединение в "Челси" имело бы смысл.



"Джереми Фримпонг мог бы очень пригодиться Хаби Алонсо в "Челси". Тренеры часто приглашают игроков, которым они доверяют, из своих бывших клубов, а для игрока это уверенность насчет того, что он снова сможет обрести свою лучшую форму".



"Мы часто видим, как игроки воссоединяются со своими бывшими тренерами по этой причине, особенно когда дела этих игроков идут неважно, как у Фримпонга в "Ливерпуле".



"Это способ для них вернуться в свою лучшую форму, а ты получаешь максимальную отдачу от игрока, и он помогает тебе выигрывать трофеи. Уверен, "Челси" снова будет активен на трансферном рынке, они должны отпустить ряд игроков и пригласить новых, которые подходят новому тренеру", — цитирует Мендьету Evening Standard.