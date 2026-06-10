Себастьян Кель отказался от работы в "Тоттенхэме"

Себастьян Кель отказался от возможности стать спортивным директором "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" уже некоторое время находится в поисках второго спортивного директора, в помочь к Йохану Ланге. И Келя "шпоры" рассматривали своим наиболее предпочтительным кандидатом.



46-летний Кель только в марте покинул дортмундскую "Боруссию", где отработал четыре года на посту спортивного директора, однако Себастьян так и не смог договориться с "Тоттенхэмом", в итоге решив, что эта работа не для него.



Кто бы ни занял этот пост и когда бы это ни произошло, главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби в любом случае будет иметь большое влияние на трансферы клуба, сообщает Sky Sports.